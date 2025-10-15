Оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам заключения: в чем обвиняют бойца "Азова"
Киев • УНН
Так называемый "суд" террористической "днр" обвинил бойца "Азова" Евгения Винтовкина в якобы убийстве человека за "пророссийские взгляды".
российские оккупанты вынесли приговор еще одному защитнику Мариуполя. Речь идет о Евгении Винтовкине, военнослужащем подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Подробности
Оккупанты обвинили защитника Мариуполя в "жестоком обращении с гражданским населением" и "убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти".
По заключению "суда" террористической "днр", Винтовкин в марте 2022 года вместе с побратимом якобы убили мужчину "за пророссийские взгляды", действуя "согласно плану киевского режима".
Украинского военнослужащего приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что украинский суд признал виновными в коллаборационной деятельности двух граждан - жительницу Харьковщины и бывшего правоохранителя из Николаевщины. Их приговорили к 5 и 1 году лишения свободы, соответственно.