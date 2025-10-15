$41.750.14
10:41 • 10904 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 19689 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 19826 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 20237 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 18579 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 16991 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 16670 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30095 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 30210 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13668 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам заключения: в чем обвиняют бойца "Азова"

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Так называемый "суд" террористической "днр" обвинил бойца "Азова" Евгения Винтовкина в якобы убийстве человека за "пророссийские взгляды".

Оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам заключения: в чем обвиняют бойца "Азова"

российские оккупанты вынесли приговор еще одному защитнику Мариуполя. Речь идет о Евгении Винтовкине, военнослужащем подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Подробности

Оккупанты обвинили защитника Мариуполя в "жестоком обращении с гражданским населением" и "убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти".

По заключению "суда" террористической "днр", Винтовкин в марте 2022 года вместе с побратимом якобы убили мужчину "за пророссийские взгляды", действуя "согласно плану киевского режима".

Украинского военнослужащего приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинский суд признал виновными в коллаборационной деятельности двух граждан - жительницу Харьковщины и бывшего правоохранителя из Николаевщины. Их приговорили к 5 и 1 году лишения свободы, соответственно.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Николаевская область
Харьковская область
Национальная гвардия Украины
Мариуполь