Окупанти впродовж доби атакували 9 областей України з різних видів озброєння - є загиблі та поранені
Київ • УНН
За минулу добу російські окупанти обстріляли 114 українських населених пунктів та 44 об'єкти інфраструктури, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Обстрілу з боку російських загарбників зазнали 114 українськиї населених пунктів, а також 44 об'єкти інфраструктури. Про це передає УНН із посиланням на Медійну платформу Міноборони України.
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За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України – ідеться у повідомленні Military Media Center.
Вказується, що армія зс рф застосовувала впродовж доби різні види озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація. Ворог поцілив у 114 українськиї населених пунктів, також відомо про 44 об'єкти інфраструктури, які опинилися в зоні вогню окупантів. Згідно з офіційною інформацією, підтверджується про жертви серед цивільних, є також поранені – інформація наразі уточнюється.
Нагадаємо
Російські війська випустили понад 130 снарядів по Херсонській області, поранивши одну людину під час 36 обстрілів за минулу добу.
За минулу добу окупанти обстріляли близько 18 населених пунктів у Харківській області, збільшивши кількість авіаударів та пошкодивши інфраструктуру - електропідстанції та будівлі, але обійшлося без жертв.
Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області 4 лютого.