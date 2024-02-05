Окупанти за добу обстріляли близько 18 населених пунктів Харківщини, збільшили кількість авіаударів - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу окупанти обстріляли близько 18 населених пунктів у Харківській області, збільшивши кількість авіаударів та пошкодивши інфраструктуру - електропідстанції та будівлі, але обійшлося без жертв.
російські військові минулої доби атакували близько 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожих ударів пошкоджена підстанція, ЦНАП та житлові будинки. Про постраждалих не повідомляється. Про це повідомив у понеділок начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема: Веселе, Хатище, Бударки, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та ін.
Окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатнє, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному
О 10:25 окупанти завдали ударів по с. Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу об 11:00 с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає.
О 12:06 росіяни обстріляли Вовчанськ. Пошкоджена будівля адміністрації, дах, перекриття будівлі "ЦНАП" та 4 приватних будинка. Постраждалих немає, вказав голова ОВА.
Пізніше, о 14:00, ворог завдав ударів КАБавми по с. Колодязне Куп’янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.
Крім того, о 20:30 внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку.
А вже пізно ввечері, внаслідок обстрілу м. Куп‘янська був пошкоджений приватний будинок. Обійшлось без постраждалих. Також окупанти вдарили по с. Козачій Лопані Харківського району.
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