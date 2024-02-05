Оккупанты за сутки обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины, увеличили количество авиаударов - ОВА

российские военные за прошедшие сутки атаковали около 18 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеских ударов повреждена подстанция, ЦНАП и жилые дома. О пострадавших не сообщается. Об этом сообщил в понедельник начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Веселое, Хатище, Бударки, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое и др.

Оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчьей, Устиновке, Ольховатке, Хатне, Большому Бурлуку, Каменке, Колодязному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловке, Котляровке, Крохмальному, Песчаному - написал Синегубов в Telegram.

В 10:25 оккупанты нанесли удары по с. Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела в 11:00 с. Васильевка Купянского района повреждена подстанция и частный дом. Пострадавших нет.

В 12:06 россияне обстреляли Волчанск. Повреждено здание администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП" и 4 частных дома. Пострадавших нет, указал глава ОВА.

Позже, в 14:00, враг нанес удары КАБавмы по с. Колодязное Купянского района. Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

Кроме того, в 20:30 в результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерскую агропредприятия, уничтожено с/х технику, есть повреждения электросетей. Также повреждены окна и забор рядом расположенного жилого дома.

А уже поздно вечером, в результате обстрела г. Купянска был поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших. Также оккупанты ударили по с. Казачьей Лопани Харьковского района.

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