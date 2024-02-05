Оккупанты за сутки обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины, увеличили количество авиаударов - ОВА
За минувшие сутки оккупанты обстреляли около 18 населенных пунктов в Харьковской области, увеличив количество авиаударов и повредив инфраструктуру - электроподстанции и здания, но обошлось без жертв.
Армия рф ночью обстреляла из артиллерии громаду в Днепропетровской области
Российские войска ночью обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровской области.
россияне выпустили по Херсонщине более 130 снарядов: есть раненый
Российские войска выпустили более 130 снарядов по Херсонской области, ранив одного человека во время 36 обстрелов за минувшие сутки.
Зеленский относительно информации о возможном увольнении Залужного: "Нужна перезагрузка"
Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в смене руководства и "перезагрузке", когда его спросили о возможной отставке командующего Вооруженными силами Валерия Залужного.
Российская оборонная промышленность вряд ли сможет полностью обеспечить российские резервы - ISW
Согласно новому отчету, российская оборонная промышленность, вероятно, не может полностью обеспечить российские резервные силы.
Сенат США обнародовал предложение по помощи Израилю, Украине и безопасности границ на 118 миллиардов долларов
Сенат США обнародовал двухпартийное предложение о предоставлении помощи Украине, Израилю и безопасности на южной границе США объемом $118,2 млрд.
Public Talk в Одесской области: о чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу
О чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приближается к 390 тысячам
По данным украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли значительные потери - более 389 000 человек личного состава и тысячи единиц техники.
Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС
На этой неделе Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне и оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на станции.
День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля
5 февраля в некоторых странах отмечают День эрудита, чтобы почтить высокоинтеллектуальных и хорошо образованных людей, которые обладают знаниями во многих областях науки.