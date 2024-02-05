россияне выпустили по Херсонщине более 130 снарядов: есть раненый

Херсонскую область российские войска за минувшие сутки атаковали 36 раз, один человек получил ранения, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 36 обстрелов, выпустив 132 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО и БпЛА. По городу Херсон враг направил 32 снаряда. Из-за российской агрессии один человек получил ранения. - написал Прокудин в соцсетях.

Детали

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в музей в Херсоне.

На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.