росіяни випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є поранений

Херсонську область російські війська за минулу добу атакували 36 разів, одна людина отримала поранення, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 36 обстрілів, випустивши 132 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди. Через російську агресію одна людина дістала поранення. - написав Прокудін у соцмережах.

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З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області а також у музей в Херсоні.

На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили понад пів сотні окупантів та ворожий пункт управління безпілотниками.