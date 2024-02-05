Оккупанты в течение суток атаковали 9 областей Украины из различных видов вооружения - есть погибшие и раненые

Обстрелу со стороны российских захватчиков подверглись 114 украинских населенных пунктов, а также 44 объекта инфраструктуры. Об этом передает УНН с ссылкой на Медийную платформу Минобороны Украины.

Детали

По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины - говорится в сообщении Military Media Center.

Указывается, что армия ВС РФ применяла в течение суток различные виды вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация. Враг целил по 114 украинским населенным пунктам, также известно про 44 объекта инфраструктуры, которые оказались в зоне огня оккупантов. Согласно официальной информации, подтверждается о жертвах среди гражданских, есть также раненые - информация сейчас уточняется.

Напомним,

Российские войска выпустили более 130 снарядов по Херсонской области, ранив одного человека во время 36 обстрелов за минувшие сутки.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли около 18 населенных пунктов в Харьковской области, увеличив количество авиаударов и повредив инфраструктуру - электроподстанции и здания, но обошлось без жертв.

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 4 февраля.