Окупанти накрили артилерією Нікополь: двоє загиблих, є поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії та FPV-дроном. Внаслідок атаки загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.
Армія рф ударила по Нікополю, що на Дніпропетровщині, з артилерії, є жертви та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Двоє людей загинули у Нікополі, по якому ворог вдарив артилерією. Атака обірвала життя 76-річної жінки та 51-річного чоловіка. Співчуття рідним та близьким
За його словами, одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Лікуватиметься амбулаторно.
Понівечені багатоповерхівки, магазини, перукарня
Атака рф на Дніпро та область: загинув 65-річний чоловік, пошкоджені підприємства та авто15.11.25, 10:28 • 7354 перегляди