Окупанти накрили артилерією Нікополь: двоє загиблих, є поранені

Армія рф ударила по Нікополю, що на Дніпропетровщині, з артилерії, є жертви та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.

Двоє людей загинули у Нікополі, по якому ворог вдарив артилерією. Атака обірвала життя 76-річної жінки та 51-річного чоловіка. Співчуття рідним та близьким - повідомив Гайваненко.

За його словами, одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Лікуватиметься амбулаторно.

Понівечені багатоповерхівки, магазини, перукарня - додав Гайваненко.

Атака рф на Дніпро та область: загинув 65-річний чоловік, пошкоджені підприємства та авто