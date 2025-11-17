Окупанти накрили артилерією Нікополь: двоє загиблих, є поранені

$42.040.02
09:59 • 5942 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24580 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18881 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 16251 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19369 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15822 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25562 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41746 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34257 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 68496 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 24580 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 68495 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 63381 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119062 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 98566 перегляди
Окупанти накрили артилерією Нікополь: двоє загиблих, є поранені

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії та FPV-дроном. Внаслідок атаки загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

Окупанти накрили артилерією Нікополь: двоє загиблих, є поранені

Армія рф ударила по Нікополю, що на Дніпропетровщині, з артилерії, є жертви та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.

Двоє людей загинули у Нікополі, по якому ворог вдарив артилерією. Атака обірвала життя 76-річної жінки та 51-річного чоловіка. Співчуття рідним та близьким 

- повідомив Гайваненко.

За його словами, одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Лікуватиметься амбулаторно. 

Понівечені багатоповерхівки, магазини, перукарня 

- додав Гайваненко.

Атака рф на Дніпро та область: загинув 65-річний чоловік, пошкоджені підприємства та авто15.11.25, 10:28 • 7354 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область