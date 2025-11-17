Оккупанты накрыли артиллерией Никополь: двое погибших, есть раненые

Армия рф ударила по Никополю, что на Днепропетровщине, из артиллерии, есть жертвы и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

Два человека погибли в Никополе, по которому враг ударил артиллерией. Атака оборвала жизни 76-летней женщины и 51-летнего мужчины. Соболезнования родным и близким - сообщил Гайваненко.

По его словам, одна женщина из-за этого обстрела пострадала. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина получил ранения в результате удара FPV-дроном. Будет лечиться амбулаторно.

Изуродованы многоэтажки, магазины, парикмахерская - добавил Гайваненко.

