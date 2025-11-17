Оккупанты накрыли артиллерией Никополь: двое погибших, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине из артиллерии и FPV-дроном. В результате атаки погибли 76-летняя женщина и 51-летний мужчина, еще два человека получили ранения.
Армия рф ударила по Никополю, что на Днепропетровщине, из артиллерии, есть жертвы и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
Два человека погибли в Никополе, по которому враг ударил артиллерией. Атака оборвала жизни 76-летней женщины и 51-летнего мужчины. Соболезнования родным и близким
По его словам, одна женщина из-за этого обстрела пострадала. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина получил ранения в результате удара FPV-дроном. Будет лечиться амбулаторно.
Изуродованы многоэтажки, магазины, парикмахерская
Атака РФ на Днепр и область: погиб 65-летний мужчина, повреждены предприятия и авто15.11.25, 10:28 • 7356 просмотров