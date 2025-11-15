$42.060.00
Окупанти на Луганщині мобілізували перших резервістів - ОВА

Київ • УНН

 • 2606 перегляди

На тимчасово окупованій Луганщині мобілізували перших резервістів, яких обіцяли готувати до охорони, але одразу відправили до навчальних центрів на два місяці. У Луганську також відкрили центр військово-патріотичного виховання молоді для студентів та школярів.

Окупанти на Луганщині мобілізували перших резервістів - ОВА

На тимчасово окупованій Луганщині мобілізували на війну перших резервістів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у міноборони рф їх обіцяли готувати виключно до охорони інфраструктурних об’єктів, втім, одразу відправили до навчальних центрів.

"Спеціальні збори" триватимуть упродовж двох місяців. У кожній адміністративно-територіальній одиниці військкомати встановили відповідний план нового варіанту примусової мобілізації

- констатував Харченко.

Він також розповів, що у педагогічному виші в Луганську відкрили центр військово-патріотичного виховання молоді "редут".

"Заклад відвідуватимуть як студенти цього та інших вищих навчальних закладів, так і школярі. На заняттях загарбники проводитимуть із ними вогневу та тактичну підготовку, а також вчитимуть керувати БпЛА. У так званому "міністерстві освіти і науки лнр" цю ідею мілітаризації молоді, звісно що, підтримали", - резюмував керівник Луганської ОВА.

Нагадаємо

На початку листопада Центр протидії дезінформації інформував, що кремль приєднав тимчасово окуповані території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до свого Південного військового округу, закладаючи основу для примусової мобілізації.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Війна в Україні
Луганська область
Луганськ