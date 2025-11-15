Оккупанты в Луганской области мобилизовали первых резервистов – ОВА
Киев • УНН
На временно оккупированной Луганщине мобилизовали первых резервистов, которых обещали готовить к охране, но сразу отправили в учебные центры на два месяца. В Луганске также открыли центр военно-патриотического воспитания молодежи для студентов и школьников.
На временно оккупированной Луганщине мобилизовали на войну первых резервистов. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в минобороны рф их обещали готовить исключительно к охране инфраструктурных объектов, впрочем, сразу отправили в учебные центры.
"Специальные сборы" продлятся в течение двух месяцев. В каждой административно-территориальной единице военкоматы установили соответствующий план нового варианта принудительной мобилизации
Он также рассказал, что в педагогическом вузе в Луганске открыли центр военно-патриотического воспитания молодежи "редут".
"Заведение будут посещать как студенты этого и других высших учебных заведений, так и школьники. На занятиях захватчики будут проводить с ними огневую и тактическую подготовку, а также учить управлять БпЛА. В так называемом "министерстве образования и науки лнр" эту идею милитаризации молодежи, конечно же, поддержали", - резюмировал руководитель Луганской ОВА.
Напомним
В начале ноября Центр противодействия дезинформации информировал, что кремль присоединил временно оккупированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к своему Южному военному округу, закладывая основу для принудительной мобилизации.
Украина обратилась в ООН и МУС из-за мобилизации украинцев в армию РФ на ВОТ01.04.25, 04:31 • 14138 просмотров