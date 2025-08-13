Окупанти готують дітей Луганщини до мобілізації, маскуючись під спорт - ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни системно готують дітей до майбутньої мобілізації в армію рф. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

У Станиці Луганській бойовики росгвардії та "активісти" партії єдіна росія провели для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман" "тренування" під прикриттям Дня фізкультурника - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітей змушували: виконувати вправи на витривалість і силу, відпрацьовувати елементи рукопашного бою, повторювати прийоми спецпідрозділів.

"Інструктори" відкрито говорили, що це підготовка для відбору у військові формування", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Маріупольських вчителів відправили до санкт-петербурга для інструктажів з виховання дітей у дусі "руського міра". Це частина системної програми кремля з перетворення українських шкіл на осередки пропаганди.

кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС