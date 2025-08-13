Окупанти готують дітей Луганщини до мобілізації, маскуючись під спорт - ЦНС
Київ • УНН
На Луганщині росіяни готують дітей до майбутньої мобілізації, проводячи "тренування" під виглядом спортивних заходів. Дітей навчають елементів рукопашного бою та прийомів спецпідрозділів, відкрито заявляючи про підготовку до військових формувань.
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни системно готують дітей до майбутньої мобілізації в армію рф. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
У Станиці Луганській бойовики росгвардії та "активісти" партії єдіна росія провели для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман" "тренування" під прикриттям Дня фізкультурника
Зазначається, що дітей змушували: виконувати вправи на витривалість і силу, відпрацьовувати елементи рукопашного бою, повторювати прийоми спецпідрозділів.
"Інструктори" відкрито говорили, що це підготовка для відбору у військові формування", - додали в ЦНС.
Маріупольських вчителів відправили до санкт-петербурга для інструктажів з виховання дітей у дусі "руського міра". Це частина системної програми кремля з перетворення українських шкіл на осередки пропаганди.
кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС07.08.25, 07:04 • 2995 переглядiв