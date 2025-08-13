$41.450.06
12 серпня, 17:43 • 12104 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 34606 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 31030 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 54122 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 34099 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 37768 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 102759 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 97596 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96112 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45184 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Окупанти готують дітей Луганщини до мобілізації, маскуючись під спорт - ЦНС

Київ • УНН

 • 190 перегляди

На Луганщині росіяни готують дітей до майбутньої мобілізації, проводячи "тренування" під виглядом спортивних заходів. Дітей навчають елементів рукопашного бою та прийомів спецпідрозділів, відкрито заявляючи про підготовку до військових формувань.

Окупанти готують дітей Луганщини до мобілізації, маскуючись під спорт - ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни системно готують дітей до майбутньої мобілізації в армію рф. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

У Станиці Луганській бойовики росгвардії та "активісти" партії єдіна росія провели для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман" "тренування" під прикриттям Дня фізкультурника

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітей змушували: виконувати вправи на витривалість і силу, відпрацьовувати елементи рукопашного бою, повторювати прийоми спецпідрозділів.

"Інструктори" відкрито говорили, що це підготовка для відбору у військові формування", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Маріупольських вчителів відправили до санкт-петербурга для інструктажів з виховання дітей у дусі "руського міра". Це частина системної програми кремля з перетворення українських шкіл на осередки пропаганди.

кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС07.08.25, 07:04 • 2995 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Луганська область
Маріуполь