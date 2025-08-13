Оккупанты готовят детей Луганщины к мобилизации, маскируясь под спорт - ЦНС

$41.450.06
12 августа, 17:43 • 11843 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 34141 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 30736 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 53691 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 33934 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 37714 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 102599 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 97571 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96098 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 45157 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 11838 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 12228 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 34132 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 53686 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 102597 просмотра
УНН Lite
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 2962 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 16209 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 88193 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 50213 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 207023 просмотра
Оккупанты готовят детей Луганщины к мобилизации, маскируясь под спорт - ЦНС

Киев • УНН

 • 18 просмотра

На Луганщине россияне готовят детей к будущей мобилизации, проводя «тренировки» под видом спортивных мероприятий. Детей обучают элементам рукопашного боя и приемам спецподразделений, открыто заявляя о подготовке к военным формированиям.

Оккупанты готовят детей Луганщины к мобилизации, маскируясь под спорт - ЦНС

На временно оккупированной Луганщине россияне системно готовят детей к будущей мобилизации в армию РФ. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

В Станице Луганской боевики росгвардии и "активисты" партии единая россия провели для воспитанников местного футбольного клуба "Атаман" "тренировку" под прикрытием Дня физкультурника

- говорится в сообщении.

Отмечается, что детей заставляли: выполнять упражнения на выносливость и силу, отрабатывать элементы рукопашного боя, повторять приемы спецподразделений.

"Инструкторы" открыто говорили, что это подготовка для отбора в военные формирования", - добавили в ЦНС.

Напомним

Мариупольских учителей отправили в Санкт-Петербург для инструктажей по воспитанию детей в духе "русского мира". Это часть системной программы Кремля по превращению украинских школ в очаги пропаганды.

Кремль отправляет молодежь из Донецкой области на «вахту зомбирования» в Россию – ЦНС07.08.25, 07:04 • 2993 просмотра

Вита Зеленецкая

Война
Луганская область
Мариуполь