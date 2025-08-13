Оккупанты готовят детей Луганщины к мобилизации, маскируясь под спорт - ЦНС
На Луганщине россияне готовят детей к будущей мобилизации, проводя «тренировки» под видом спортивных мероприятий. Детей обучают элементам рукопашного боя и приемам спецподразделений, открыто заявляя о подготовке к военным формированиям.
На временно оккупированной Луганщине россияне системно готовят детей к будущей мобилизации в армию РФ. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
В Станице Луганской боевики росгвардии и "активисты" партии единая россия провели для воспитанников местного футбольного клуба "Атаман" "тренировку" под прикрытием Дня физкультурника
Отмечается, что детей заставляли: выполнять упражнения на выносливость и силу, отрабатывать элементы рукопашного боя, повторять приемы спецподразделений.
"Инструкторы" открыто говорили, что это подготовка для отбора в военные формирования", - добавили в ЦНС.
Мариупольских учителей отправили в Санкт-Петербург для инструктажей по воспитанию детей в духе "русского мира". Это часть системной программы Кремля по превращению украинских школ в очаги пропаганды.
