Оккупанты готовят детей Луганщины к мобилизации, маскируясь под спорт - ЦНС

На временно оккупированной Луганщине россияне системно готовят детей к будущей мобилизации в армию РФ. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

В Станице Луганской боевики росгвардии и "активисты" партии единая россия провели для воспитанников местного футбольного клуба "Атаман" "тренировку" под прикрытием Дня физкультурника - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей заставляли: выполнять упражнения на выносливость и силу, отрабатывать элементы рукопашного боя, повторять приемы спецподразделений.

"Инструкторы" открыто говорили, что это подготовка для отбора в военные формирования", - добавили в ЦНС.

