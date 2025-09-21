Окупанти атакували Україну 54 БПЛА: 33 цілі збито, але є влучання
Київ • УНН
росія атакувала Україну 54 БПЛА, включаючи Shahed, з курська, міллерово, брянська та приморсько-ахтарська. Сили ППО збили 33 ворожі БПЛА, але 21 ударний БПЛА вразив 8 локацій на півночі, сході та в центрі країни.
У ніч на 21 вересня росіяни атакували Україну 54-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Окупанти запускали БПЛА з курська, міллерово, брянська, приморсько-ахтарська. Близько 30 з цих БПЛА - шахеди.
Для відбиття нападу Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
Протиповітряна оборона збила або подавила 33 ворожі БПЛА типу Shahed, а також дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Водночас було зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 8 локаціях.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Окупанти застосували 37 ракет і здійснили 71 авіаційний удар, скинувши при цьому 120 керованих бомб.