Окупанти атакували Україну 54 БПЛА: 33 цілі збито, але є влучання

Ексклюзив
05:00 • 11355 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 25357 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 41105 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 40428 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 58487 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 71269 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 58613 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 54633 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 47921 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 62306 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ20 вересня, 22:22 • 10798 перегляди
Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією20 вересня, 23:20 • 18431 перегляди
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадриVideo20 вересня, 23:52 • 12957 перегляди
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід04:19 • 10272 перегляди
У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко 06:10 • 10103 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 21637 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 58489 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 71271 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 73049 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Масуд Пезешкіян
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Польща
Вашингтон
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 62306 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 73049 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 33341 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 34812 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 36854 перегляди
Окупанти атакували Україну 54 БПЛА: 33 цілі збито, але є влучання

Київ • УНН

 • 60 перегляди

росія атакувала Україну 54 БПЛА, включаючи Shahed, з курська, міллерово, брянська та приморсько-ахтарська. Сили ППО збили 33 ворожі БПЛА, але 21 ударний БПЛА вразив 8 локацій на півночі, сході та в центрі країни.

Окупанти атакували Україну 54 БПЛА: 33 цілі збито, але є влучання

У ніч на 21 вересня росіяни атакували Україну 54-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Окупанти запускали БПЛА з курська, міллерово, брянська, приморсько-ахтарська. Близько 30 з цих БПЛА - шахеди.

Для відбиття нападу Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Протиповітряна оборона збила або подавила 33 ворожі БПЛА типу Shahed, а також дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Водночас було зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 8 локаціях.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Окупанти застосували 37 ракет і здійснили 71 авіаційний удар, скинувши при цьому 120 керованих бомб.

Євген Устименко

Війна в Україні
Курськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна