Ексклюзив
05:00 • 7858 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 22513 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 39463 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 38723 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 55776 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 69360 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 58115 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 54327 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 47702 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 61230 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 61221 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 70995 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 32612 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 34142 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 36212 перегляди
За минулу добу сталось 151 бойове зіткнення, росіяни випустили 37 ракет - Генштаб

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Впродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення, окупанти застосували 37 ракет та 71 авіаційний удар, скинувши 120 керованих бомб. Ворог здійснив 4785 обстрілів, залучивши 6322 дрони-камікадзе.

За минулу добу сталось 151 бойове зіткнення, росіяни випустили 37 ракет - Генштаб

Впродовж минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Окупанти застосували 37 ракет і здійснили 71 авіаційний удару, скинувши при цьому 120 керованих бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також ворог здійснив 4785 обстрілів, з них 86 - із реактивних систем залпового вогню. Було залучено 6322 дрони-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Ворог  завдав десять авіаційних ударів, скинувши п’ятнадцять керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Мирного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів минулої доби сягнули 1010 осіб. Було також знищено один танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 553 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 29 ракет, 77 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

Євген Устименко

Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський
Україна