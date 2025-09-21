За минулу добу сталось 151 бойове зіткнення, росіяни випустили 37 ракет - Генштаб

Впродовж минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Окупанти застосували 37 ракет і здійснили 71 авіаційний удару, скинувши при цьому 120 керованих бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також ворог здійснив 4785 обстрілів, з них 86 - із реактивних систем залпового вогню. Було залучено 6322 дрони-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши п’ятнадцять керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Мирного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів минулої доби сягнули 1010 осіб. Було також знищено один танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 553 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 29 ракет, 77 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

