За прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение, россияне выпустили 37 ракет - Генштаб

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
05:00 • 8882 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 23113 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 39077 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 56357 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 69780 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 58205 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 54384 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 47744 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 61450 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 74549 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
82%
756мм
Популярные новости
Залет российских дронов на территорию Польши: правоохранители нашли последний БПЛА - СМИ20 сентября, 22:22 • 9514 просмотра
Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией20 сентября, 23:20 • 17254 просмотра
Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадрыVideo20 сентября, 23:52 • 11765 просмотра
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад04:19 • 8320 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко06:10 • 5428 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
05:00 • 8880 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 20501 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 56357 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 69779 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 71475 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Масуд Пезешкиан
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Польша
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 61452 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 71476 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 32777 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 34291 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 36349 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фокс Ньюс
Х-101
E-6 Mercury
Детонатор

За прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение, россияне выпустили 37 ракет - Генштаб

Киев • УНН

 • 96 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение, оккупанты применили 37 ракет и 71 авиационный удар, сбросив 120 управляемых бомб. Враг совершил 4785 обстрелов, задействовав 6322 дрона-камикадзе.

За прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение, россияне выпустили 37 ракет - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение. Оккупанты применили 37 ракет и совершили 71 авиационный удар, сбросив при этом 120 управляемых бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Также враг совершил 4785 обстрелов, из них 86 - из реактивных систем залпового огня. Было задействовано 6322 дрона-камикадзе.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив пятнадцать управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Мирного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово и в сторону населенного пункта Новоселовка.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть штурмов оккупационных войск в сторону Дроновки и вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении произошло 52 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новое Шахово, Лысовка, Зверово, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Покровск, Казацкое и Новопавловка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 22 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Филиа, Андреевка-Клевцово, Январское, Малеевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских оккупантов за прошедшие сутки достигли 1010 человек. Были также уничтожены один танк, одна боевая бронированная машина, 25 артиллерийских систем, 553 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 29 ракет, 77 единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель Путина – полная оккупация Украины.

Евгений Устименко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Украина