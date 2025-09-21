За прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение, россияне выпустили 37 ракет - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение. Оккупанты применили 37 ракет и совершили 71 авиационный удар, сбросив при этом 120 управляемых бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также враг совершил 4785 обстрелов, из них 86 - из реактивных систем залпового огня. Было задействовано 6322 дрона-камикадзе.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив пятнадцать управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Мирного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово и в сторону населенного пункта Новоселовка.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть штурмов оккупационных войск в сторону Дроновки и вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении произошло 52 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новое Шахово, Лысовка, Зверово, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Покровск, Казацкое и Новопавловка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 22 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Филиа, Андреевка-Клевцово, Январское, Малеевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских оккупантов за прошедшие сутки достигли 1010 человек. Были также уничтожены один танк, одна боевая бронированная машина, 25 артиллерийских систем, 553 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 29 ракет, 77 единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель Путина – полная оккупация Украины.