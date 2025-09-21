Оккупанты атаковали Украину 54 БПЛА: 33 цели сбиты, но есть попадания

$41.250.00
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 25284 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 40372 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 58398 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 71210 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 58590 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 54622 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 47910 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 62266 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 74724 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Залет российских дронов на территорию Польши: правоохранители нашли последний БПЛА - СМИ20 сентября, 22:22 • 10799 просмотра
Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией20 сентября, 23:20 • 18432 просмотра
Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадрыVideo20 сентября, 23:52 • 12958 просмотра
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад04:19 • 10273 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко06:10 • 10103 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
05:00 • 11301 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 21601 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 58411 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 71216 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 73002 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 62271 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 73002 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 33324 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 34797 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 36838 просмотра
Оккупанты атаковали Украину 54 БПЛА: 33 цели сбиты, но есть попадания

Киев • УНН

 • 24 просмотра

россия атаковала Украину 54 БПЛА, включая Shahed, из курска, миллерово, брянска и приморско-ахтарска. Силы ПВО сбили 33 вражеских БПЛА, но 21 ударный БПЛА поразил 8 локаций на севере, востоке и в центре страны.

Оккупанты атаковали Украину 54 БПЛА: 33 цели сбиты, но есть попадания

В ночь на 21 сентября россияне атаковали Украину 54 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Оккупанты запускали БПЛА из курска, миллерово, брянска, приморско-ахтарска. Около 30 из этих БПЛА – "Шахеды".

Для отражения нападения Украина задействовала авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 33 вражеских БПЛА типа Shahed, а также дроны других типов на севере, востоке и в центре страны. В то же время было зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 8 локациях.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение. Оккупанты применили 37 ракет и совершили 71 авиационный удар, сбросив при этом 120 управляемых бомб.

Евгений Устименко

Война в Украине
Курск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина