Оккупанты атаковали Украину 54 БПЛА: 33 цели сбиты, но есть попадания

В ночь на 21 сентября россияне атаковали Украину 54 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Оккупанты запускали БПЛА из курска, миллерово, брянска, приморско-ахтарска. Около 30 из этих БПЛА – "Шахеды".

Для отражения нападения Украина задействовала авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 33 вражеских БПЛА типа Shahed, а также дроны других типов на севере, востоке и в центре страны. В то же время было зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 8 локациях.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение. Оккупанты применили 37 ракет и совершили 71 авиационный удар, сбросив при этом 120 управляемых бомб.