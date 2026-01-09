Окупантам наказують вбивати українських військовополонених: розвідники перехопили розмову російського командира

Українські розвідники зафіксували у радіоперехопленні розмову військовх рф, де чути як російський командир наказує розстрілювати всіх українських військовополонених. Про це повідомляє ГУР МО України, передає УНН.

З перемовин військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф, що діє поблизу Покровська, чути, як один із командирів віддає наказ на розстріл українських військовополонених.

Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить