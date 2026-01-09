$42.990.27
14:55 • 1326 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 2882 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 6162 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 10148 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 7138 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 10198 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 6262 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11941 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12905 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 14012 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Окупантам наказують вбивати українських військовополонених: розвідники перехопили розмову російського командира

Київ • УНН

 • 28 перегляди

ГУР МО України зафіксувало радіоперехоплення, де російський командир наказує розстрілювати всіх українських військовополонених. Це доводить, що воєнні злочини є свідомою політикою агресора.

Окупантам наказують вбивати українських військовополонених: розвідники перехопили розмову російського командира

Українські розвідники зафіксували у радіоперехопленні розмову військовх рф, де чути як російський командир наказує розстрілювати всіх українських військовополонених. Про це повідомляє ГУР МО України, передає УНН.

Деталі

З перемовин військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф, що діє поблизу Покровська, чути, як один із командирів віддає наказ на розстріл українських військовополонених.

Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить 

– наказує він.

У розвідці наголосили, що системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини - свідома та цілеспрямована політика держави-агресора росії.

Окупанти розстріляли трьох українських бійців біля Гуляйполя - DeepState28.12.25, 20:28 • 4332 перегляди

За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата 

- резюмували у ГУР.

Нагадаємо

Поблизу селища Котлине, що на Донеччині, російські військові розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ. Як повдіомили в Офісі Генпрокурора, розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Покровськ
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України