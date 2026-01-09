Окупантам наказують вбивати українських військовополонених: розвідники перехопили розмову російського командира
Київ • УНН
ГУР МО України зафіксувало радіоперехоплення, де російський командир наказує розстрілювати всіх українських військовополонених. Це доводить, що воєнні злочини є свідомою політикою агресора.
Українські розвідники зафіксували у радіоперехопленні розмову військовх рф, де чути як російський командир наказує розстрілювати всіх українських військовополонених. Про це повідомляє ГУР МО України, передає УНН.
Деталі
З перемовин військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф, що діє поблизу Покровська, чути, як один із командирів віддає наказ на розстріл українських військовополонених.
Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить
У розвідці наголосили, що системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини - свідома та цілеспрямована політика держави-агресора росії.
Окупанти розстріляли трьох українських бійців біля Гуляйполя - DeepState28.12.25, 20:28 • 4332 перегляди
За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата
Нагадаємо
Поблизу селища Котлине, що на Донеччині, російські військові розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ. Як повдіомили в Офісі Генпрокурора, розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.