Оккупантам приказывают убивать украинских военнопленных: разведчики перехватили разговор российского командира

14:55 • 1434 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 3008 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 6270 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 10205 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 7210 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 10215 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 6282 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11945 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12909 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 14012 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 11373 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 32760 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 25452 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 10383 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 22867 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 51161 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 79408 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 54059 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 76838 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 103127 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 55165 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 57779 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 79716 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 98243 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 138938 просмотра
Оккупантам приказывают убивать украинских военнопленных: разведчики перехватили разговор российского командира

Киев • УНН

 • 56 просмотра

ГУР МО Украины зафиксировало радиоперехват, где российский командир приказывает расстреливать всех украинских военнопленных. Это доказывает, что военные преступления являются сознательной политикой агрессора.

Оккупантам приказывают убивать украинских военнопленных: разведчики перехватили разговор российского командира

Украинские разведчики зафиксировали в радиоперехвате разговор военных РФ, где слышно, как российский командир приказывает расстреливать всех украинских военнопленных. Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает УНН.

Детали

Из переговоров военнослужащих второго батальона 237-го полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, действующей вблизи Покровска, слышно, как один из командиров отдает приказ на расстрел украинских военнопленных.

Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить 

– приказывает он.

В разведке подчеркнули, что системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления - сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России.

Оккупанты расстреляли трех украинских бойцов возле Гуляйполя - DeepState28.12.25, 20:28 • 4332 просмотра

За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие 

- резюмировали в ГУР.

Напомним

Вблизи поселка Котлино Донецкой области российские военные расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато расследование по факту совершения военного преступления.

Алла Киосак

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Покровск
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины