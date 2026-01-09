Оккупантам приказывают убивать украинских военнопленных: разведчики перехватили разговор российского командира
Киев • УНН
ГУР МО Украины зафиксировало радиоперехват, где российский командир приказывает расстреливать всех украинских военнопленных. Это доказывает, что военные преступления являются сознательной политикой агрессора.
Украинские разведчики зафиксировали в радиоперехвате разговор военных РФ, где слышно, как российский командир приказывает расстреливать всех украинских военнопленных. Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает УНН.
Детали
Из переговоров военнослужащих второго батальона 237-го полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, действующей вблизи Покровска, слышно, как один из командиров отдает приказ на расстрел украинских военнопленных.
Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить
В разведке подчеркнули, что системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления - сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России.
За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие
Напомним
Вблизи поселка Котлино Донецкой области российские военные расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато расследование по факту совершения военного преступления.