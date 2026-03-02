Одеса вранці зазнала російської атаки, є влучання в будинок

$43.100.11
1 березня, 20:23 • 22823 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 42416 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 41611 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 47650 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 58981 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 67045 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 71970 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78098 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 80571 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75218 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Популярнi новини
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 28713 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 30605 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 27891 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 29075 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 28705 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 105906 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 111639 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 93881 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 95174 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 95171 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 55316 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 53668 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 50134 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 48872 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 61592 перегляди
Одеса вранці зазнала російської атаки, є влучання в будинок

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

В Одесі внаслідок ранкової атаки зафіксовано влучання в житловий будинок. Інформації про постраждалих наразі немає, повітряна тривога триває.

Одеса вранці зазнала російської атаки, є влучання в будинок

Одеса вранці зазнала атаки рф, є влучання в житловий будинок, повідомив у понеділок голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ранкової атаки в одному з районів міста зафіксовано влучання у житловий будинок. На цей момент інформація про постраждалих не надходила

- написав Лисак.

З його слів, повітряна тривога триває, він закликав бути у безпечних місцях.

84 з 94 ворожих дронів знешкодили за ніч над Україною02.03.26, 08:03 • 3304 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеса