Одеса вранці зазнала російської атаки, є влучання в будинок
Київ • УНН
В Одесі внаслідок ранкової атаки зафіксовано влучання в житловий будинок. Інформації про постраждалих наразі немає, повітряна тривога триває.
Одеса вранці зазнала атаки рф, є влучання в житловий будинок, повідомив у понеділок голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Внаслідок ранкової атаки в одному з районів міста зафіксовано влучання у житловий будинок. На цей момент інформація про постраждалих не надходила
З його слів, повітряна тривога триває, він закликав бути у безпечних місцях.
