Одеса вранці зазнала російської атаки, є влучання в будинок

Одеса вранці зазнала атаки рф, є влучання в житловий будинок, повідомив у понеділок голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ранкової атаки в одному з районів міста зафіксовано влучання у житловий будинок. На цей момент інформація про постраждалих не надходила - написав Лисак.

З його слів, повітряна тривога триває, він закликав бути у безпечних місцях.

