Одесса утром подверглась российской атаке, есть попадание в дом

Одесса утром подверглась атаке рф, есть попадание в жилой дом, сообщил в понедельник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В результате утренней атаки в одном из районов города зафиксировано попадание в жилой дом. На данный момент информация о пострадавших не поступала - написал Лысак.

По его словам, воздушная тревога продолжается, он призвал быть в безопасных местах.

