Одесса утром подверглась российской атаке, есть попадание в дом
Киев • УНН
В Одессе в результате утренней атаки зафиксировано попадание в жилой дом. Информации о пострадавших пока нет, воздушная тревога продолжается.
Одесса утром подверглась атаке рф, есть попадание в жилой дом, сообщил в понедельник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В результате утренней атаки в одном из районов города зафиксировано попадание в жилой дом. На данный момент информация о пострадавших не поступала
По его словам, воздушная тревога продолжается, он призвал быть в безопасных местах.
