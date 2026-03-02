$43.100.11
1 марта, 20:23 • 23359 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 43763 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 42812 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 48852 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 59967 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 67593 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 72392 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 78220 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 80691 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75294 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Одесса утром подверглась российской атаке, есть попадание в дом

Киев • УНН

 • 1932 просмотра

В Одессе в результате утренней атаки зафиксировано попадание в жилой дом. Информации о пострадавших пока нет, воздушная тревога продолжается.

Одесса утром подверглась российской атаке, есть попадание в дом

Одесса утром подверглась атаке рф, есть попадание в жилой дом, сообщил в понедельник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В результате утренней атаки в одном из районов города зафиксировано попадание в жилой дом. На данный момент информация о пострадавших не поступала

- написал Лысак.

По его словам, воздушная тревога продолжается, он призвал быть в безопасных местах.

84 из 94 вражеских дронов обезвредили за ночь над Украиной02.03.26, 08:03 • 3374 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Одесса