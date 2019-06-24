Очищення "Дружби" може зайняти вісім місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Очищення нафтопроводу "Дружба" займе мінімум вісім місяців, до цього він буде працювати на повну силу. Про це повідомив головний інженер ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Андрій Вериго в інтерв'ю журналу "Вісник Белнефтехиму", передає УНН.
"Навіть за оцінками російських експертів, для очищення трубопроводів ПАТ "Транснефть" буде потрібно мінімум вісім місяців. Тільки після цього система "Дружба" зможе вийти на звичну потужність", - сказав Вериго.
За словами Вериго, в найближчий рік "нафтопровід буде працювати упівсили". За його словами, "Гомельтранснафта Дружба" після інциденту з поставками забрудненої нафти з РФ вдосконалює підходи до безпеки транспортування сировини.
"В цілому підходи до безпеки залишаються колишніми, ми просто їх удосконалюємо, щоб підвищити оперативність реагування на позаштатні обставини. Ми повинні створити новий рівень безпеки, при якому ситуації, подібні квітневої, будуть виключені принципово", - додав Вериго.
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Нагадаємо, раніше в "Белнефтехим" заявляли, що повне очищення магістрального трубопроводу "Дружба" на білоруській території прогнозується в середині серпня 2019 року.
19 квітня білоруський концерн "Белнефтехим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу "Дружба" з Росії. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. На наступний день нафтопровід "Гомельтранснафта Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками. 25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди". У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти діхлоретаном - токсичною речовиною, яке застосовують як розчинник жирів і парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.
Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який накопичився в трубопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі, був оцінений в п'ять мільйонів тонн.
Як повідомляв УНН, 11 травня "Укртранснафта" відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом.