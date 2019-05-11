“Укртранснафта” відновила транзит нафти до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні, 11 травня, АТ “Укртранснафта” відновила транзит нафти європейським споживачам по магістральному нафтопроводу “Дружба”. Про це “Укртранснафта” повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні, 11 травня, о 14.35 год АТ „Укртранснафта“ відновила транзит нафти європейським споживачам по магістральному нафтопроводу „Дружба“. Це стало можливим, зокрема після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти, що перебуває у трубопроводі та підтвердили готовність її приймати”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, наприкінці квітня “Укртранснафта” призупинила роботу нафтопроводу “Дружба”
У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу.
Також до розслідування забруднення трубопроводу “Дружба” при необхідності залучать спецслужби.