До розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби

"Для того, щоб зрозуміти, що там сталося, потрібно провести розслідування. Перш за все потрібно провести розслідування на рівні самої "Транснафти" і виявити місце, звідки потрапило, з яких причин, що потрапило. Це розслідування проводиться зараз, якщо недостатньо буде внутрішньокорпоративного розслідування, я не виключаю, що ми проведемо і більш ретельне, за допомогою правоохоронних органів і спеціальних служб", - повідомив Путін.



Нагадаємо, Лукашенко і Путін обговорили питання поставки неякісної нафти.



Минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.