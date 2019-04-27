К расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы

"Для того, чтобы понять, что там произошло, нужно провести расследование. Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало. Это расследование проводится сейчас, если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб", - сообщил Путин.



Напомним, Лукашенко и Путин обсудили вопрос поставки некачественной нефти.



На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.