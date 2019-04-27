К расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин пообещал провести расследование с привлечением спецслужб по трубопроводу "Дружба", если корпоративного расследования будет мало, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Для того, чтобы понять, что там произошло, нужно провести расследование. Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало. Это расследование проводится сейчас, если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб", - сообщил Путин.
Напомним, Лукашенко и Путин обсудили вопрос поставки некачественной нефти.
На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.