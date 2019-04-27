Лукашенко и Путин обсудили вопрос поставки некачественной нефти

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104015 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108304 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111046 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112115 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139162 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114627 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144920 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130323 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130363 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Лукашенко и Путин обсудили вопрос поставки некачественной нефти

Лукашенко и Путин обсудили вопрос поставки некачественной нефти

Киев  •  УНН

 • 13487 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Наталья Кочанова сказала, что после возвращения из Китая Александр Лукашенко провел с ней встречу.

"Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений Президента России", - сказала глава Администрации Президента Беларуси.

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Сегодня на "Нафтане" будут рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов предприятия. 

Как сообщал УНН, Беларусь предложит техническое решение проблемы остановки транзита нефти из РФ .

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

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