Лукашенко и Путин обсудили вопрос поставки некачественной нефти

Наталья Кочанова сказала, что после возвращения из Китая Александр Лукашенко провел с ней встречу.



"Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений Президента России", - сказала глава Администрации Президента Беларуси.



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Сегодня на "Нафтане" будут рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов предприятия.



Как сообщал УНН, Беларусь предложит техническое решение проблемы остановки транзита нефти из РФ .

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.