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Лукашенко і Путін обговорили питання поставки неякісної нафти

Лукашенко і Путін обговорили питання поставки неякісної нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним питання поставки неякісної нафти на білоруські НПЗ, повідомила журналістам глава Адміністрації Президента Наталя Кочанова, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

Наталя Кочанова сказала, що після повернення з Китаю Олександр Лукашенко провів з нею зустріч.

"Ми обговорювали питання поставки неякісної нафти на наші НПЗ. Вчора Олександр Лукашенко зустрівся з Володимиром Путіним. Президент Росії запевнив, що це питання буде найсерйознішим чином розслідуваний, буде дана принципова оцінка того, що сталося. Сподіваємося, що всі питання будуть врегульовані виходячи з запевнень Президента Росії ", - сказала глава Адміністрації Президента Білорусі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Укртранснафта": технічне рішення щодо відновлення транзиту знайдено

Сьогодні на "Нафтані" будуть розглянуті результати фінансово-господарської діяльності, стан ринків нафтопродуктів і виконання інвестиційних проектів підприємства.

Як повідомляв УНН, Білорусь запропонує технічне рішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ.

Минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.

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