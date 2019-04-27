У РФ створив міжвідомчу комісію через забруднення в нафтопроводі "Дружба"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр енергетики РФ Олександр Новак за дорученням прем'єр-міністра Дмитра Медведєва створив міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"До комісії увійдуть керівники та заступники федеральних державних органів, в тому числі Міненерго, Мінпромторгу, ФАС, Роснедр, Ростехнагляду, Росстандарту, а також ПАТ "Транснефть", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНН, до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби.
Нагадаємо, Лукашенко і Путін обговорили питання поставки неякісної нафти.
Минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.