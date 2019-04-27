В РФ создал межведомственную комиссию из-за загрязнения в нефтепроводе "Дружба"

"В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также ПАО "Транснефть",- отмечается в сообщении.



Как сообщал УНН, к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.



Напомним, Лукашенко и Путин обсудили вопрос поставки некачественной нефти.

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.