"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня, 11 мая, АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба". Об этом "Укртранснафта" сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 11 мая, в 14:35 АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба". Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти находится в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в конце апреля "Укртранснафта" приостановила работу нефтепровода "Дружба"
В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу.
Также к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.