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Укртранснафта призупинила роботу нафтопроводу "Дружба"

Укртранснафта призупинила роботу нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні о 21.43 год АТ “Укртранснафта” вимушено призупинило транзит нафти магістральним нафтопроводом “Мозир-Броди” (МН “Дружба”). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укртранснафти.

“Таке рішення компанія, зокрема, прийняла керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України. Відповідно до умов цього договору, Укртранснафта має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання своїх обов’язків”, — вказано у повідомленні.

Також у компанії додали, що: “Окрім цього, оператор нафтотранспортної системи Укртранснафта змушений вдатися до таких дій у зв’язку із відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці „Будковце“ (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти „Фенешлітке“ (Угорщина)”.

Про час відновлення перекачки нафти нафтогоном “Мозир-Броди” буде повідомлено згодом.

Нагадуємо, Польща зупинила транзит російської нафти нафтопроводом “Дружба”.

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