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Очистка "Дружбы" может занять восемь месяцев

Киев • УНН

 • 9498 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Очистка нефтепровода "Дружба" займет минимум восемь месяцев, до этого он будет работать вполсилы. Об этом сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго в интервью журналу "Вестник Белнефтехима", передает УНН.

Очистка "Дружбы" может занять восемь месяцев

"Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность", - сказал Вериго.

По словам Вериго, в ближайший год "нефтепровод будет работать вполсилы". По его словам, "Гомельтранснефть Дружба" после инцидента с поставками загрязненной нефти из РФ усовершенствует подходы к безопасности транспортировки сырья.

"В целом подходы к безопасности остаются прежними, мы просто их совершенствуем, чтобы повысить оперативность реагирования на внештатные обстоятельства. Мы должны создать новый уровень безопасности, при котором ситуации, подобные апрельской, будут исключены принципиально", - добавил Вериго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укртранснафте" надо до пяти месяцев для очистки от "грязной" нефти из РФ

Напомним, ранее в "Белнефтехим" заявляли, что полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на беларусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года

19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. На следующий день нефтепровод "Гомельтранснефть Дружба" остановил транзит загрязненной российской нефти в Европу после сообщения оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды". В министерстве энергетики России подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, которое применяют как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильным коррозионным действием.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который накопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, был оценен в пять миллионов тонн.

Как сообщал УНН, 11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европейский Союз магистральным нефтепроводом.

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