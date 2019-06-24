Очистка "Дружбы" может занять восемь месяцев

"Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность", - сказал Вериго.

По словам Вериго, в ближайший год "нефтепровод будет работать вполсилы". По его словам, "Гомельтранснефть Дружба" после инцидента с поставками загрязненной нефти из РФ усовершенствует подходы к безопасности транспортировки сырья.

"В целом подходы к безопасности остаются прежними, мы просто их совершенствуем, чтобы повысить оперативность реагирования на внештатные обстоятельства. Мы должны создать новый уровень безопасности, при котором ситуации, подобные апрельской, будут исключены принципиально", - добавил Вериго.

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Напомним, ранее в "Белнефтехим" заявляли, что полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на беларусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года.

19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. На следующий день нефтепровод "Гомельтранснефть Дружба" остановил транзит загрязненной российской нефти в Европу после сообщения оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды". В министерстве энергетики России подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, которое применяют как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильным коррозионным действием.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который накопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, был оценен в пять миллионов тонн.

Как сообщал УНН, 11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европейский Союз магистральным нефтепроводом.