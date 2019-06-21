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В Беларуси назвали сроки полной очистки трубопровода "Дружба" на своей территории

Киев • УНН

 • 8012 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. “Белнефтехим” заявил, что полная очистка магистрального трубопровода “Дружба” на беларусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года. Сообщение концерна размещено в пятницу на его сайте, информирует УНН.

В Беларуси назвали сроки полной очистки трубопровода "Дружба" на своей территории

“Полная очистка магистрального трубопровода „Дружба“ на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года”, — сказано в сообщении. — Сегодня на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т некондиционной нефти“.

В “Белнефтехиме” также отметили, что по всем белорусским участкам магистрального нефтепровода “Дружба” ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из РФ и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. “В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта”, — заявляют в концерне.

Также сообщается, что Беларусь приступила к выполнению очередного этапа дорожной карты по замещению загрязненной российской нефти на качественную в “Дружбе”, приступив к очистке трубопровода Унеча-Полоцк.

“По информации ОАО „Полоцктранснефть Дружба“, сегодня, 21 июня, в 9:07 началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча — Полоцк и замещение ее чистой нефтью”, — отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут — Полоцк реверсом в сторону Невеля. Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча — Полоцк, которое продлится до конца июля. “Завершающий этап на северном направлении — вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут — Полоцк — продлится до 15 августа”, — сообщили в концерне.

Как сообщал УНН, в Польше ожидают два вида компенсаций от РФ за некачественную нефть.

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