У Білорусі назвали терміни повної очистки трубопроводу "Дружба" на своїй території
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. “Белнефтехим” заявив, що повне очищення магістрального трубопроводу “Дружба” на білоруській території прогнозується в середині серпня 2019 року. Повідомлення концерну розміщено в п’ятницю на його сайті, інформує УНН.
“Повне очищення магістрального трубопроводу „Дружба“ на білоруській території прогнозується в середині серпня 2019 року”, — сказано в повідомленні. — Сьогодні на території Республіки Білорусь в трубопроводах знаходиться близько 620 тис. т некондиційної нафти“.
В “Белнефтехиме” також відзначили, що на усіх білоруських ділянках магістрального нафтопроводу “Дружба” ведеться посилений контроль якості нафти, що надходить з РФ і наступної як на білоруські НПЗ, так і в напрямку Польщі та України. “В даний час аналізи, проведені акредитованою лабораторією, реєструють параметри якості нафти в рамках стандарту”, — заявляють в концерні.
Також повідомляється, що Білорусь розпочала виконання чергового етапу дорожньої карти по заміщенню забрудненої російської нафти на якісну в “Дружбі”, приступивши до очищення трубопроводу Унеча-Полоцьк.
“За інформацією ВАТ „Полоцктранснефть Дружба“, сьогодні, 21 червня, о 9:07 почалося витіснення забрудненої органічними хлоридами російської нафти в трубопроводі Унеча — Полоцьк і заміщення її чистою нафтою”, — наголошується в повідомленні.
Як пояснили в компанії, нафту витісняється від Унечі в сторону Полоцька, а потім трубопроводом Сургут — Полоцьк реверсом в сторону Невеля. Очікується, що витіснення нафти з першої черги нафтопроводу завершиться 3 липня, потім почнеться витіснення забрудненої сировини з другої черги нафтопроводу Унеча — Полоцьк, яке триватиме до кінця липня. “Завершальний етап на північному напрямку — витіснення нафти з білоруської ділянки нафтопроводу Сургут — Полоцьк — триватиме до 15 серпня”, — повідомили в концерні.
Як повідомляв УНН, у Польщі очікують два види компенсацій від РФ за неякісну нафту.