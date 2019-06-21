У Білорусі назвали терміни повної очистки трубопроводу "Дружба" на своїй території

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 15985 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 33571 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 42577 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 58746 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 76698 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 80043 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 158558 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 96941 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71113 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 320706 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.8м/с
57%
Популярнi новини

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 52677 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 27660 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 40852 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 19160 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 16414 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 158566 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 320713 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 254645 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 366052 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 377343 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 15990 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 12655 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14735 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 19347 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 41042 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У Білорусі назвали терміни повної очистки трубопроводу "Дружба" на своїй території

Київ • УНН

 • 8012 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. “Белнефтехим” заявив, що повне очищення магістрального трубопроводу “Дружба” на білоруській території прогнозується в середині серпня 2019 року. Повідомлення концерну розміщено в п’ятницю на його сайті, інформує УНН.

У Білорусі назвали терміни повної очистки трубопроводу "Дружба" на своїй території

“Повне очищення магістрального трубопроводу „Дружба“ на білоруській території прогнозується в середині серпня 2019 року”, — сказано в повідомленні. — Сьогодні на території Республіки Білорусь в трубопроводах знаходиться близько 620 тис. т некондиційної нафти“.

В “Белнефтехиме” також відзначили, що на усіх білоруських ділянках магістрального нафтопроводу “Дружба” ведеться посилений контроль якості нафти, що надходить з РФ і наступної як на білоруські НПЗ, так і в напрямку Польщі та України. “В даний час аналізи, проведені акредитованою лабораторією, реєструють параметри якості нафти в рамках стандарту”, — заявляють в концерні.

Також повідомляється, що Білорусь розпочала виконання чергового етапу дорожньої карти по заміщенню забрудненої російської нафти на якісну в “Дружбі”, приступивши до очищення трубопроводу Унеча-Полоцьк.

“За інформацією ВАТ „Полоцктранснефть Дружба“, сьогодні, 21 червня, о 9:07 почалося витіснення забрудненої органічними хлоридами російської нафти в трубопроводі Унеча — Полоцьк і заміщення її чистою нафтою”, — наголошується в повідомленні.

Як пояснили в компанії, нафту витісняється від Унечі в сторону Полоцька, а потім трубопроводом Сургут — Полоцьк реверсом в сторону Невеля. Очікується, що витіснення нафти з першої черги нафтопроводу завершиться 3 липня, потім почнеться витіснення забрудненої сировини з другої черги нафтопроводу Унеча — Полоцьк, яке триватиме до кінця липня. “Завершальний етап на північному напрямку — витіснення нафти з білоруської ділянки нафтопроводу Сургут — Полоцьк — триватиме до 15 серпня”, — повідомили в концерні.

Як повідомляв УНН, у Польщі очікують два види компенсацій від РФ за неякісну нафту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23