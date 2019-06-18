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У Польщі очікують два види компенсацій від РФ за неякісну нафту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Найбільша польська нафтопереробна компанія Orlen після ситуації з нафтопроводом “Дружба” сподівається отримати від російських постачальників нафти два види компенсацій: за невиконання положень угоди і завдані збитки. Про це заявив у вівторок журналістам голова правління польського концерну Даніель Обайтек, інформує УНН.

У Польщі очікують два види компенсацій від РФ за неякісну нафту

Компанія вже звернулася до постачальників з проханням про компенсації на підставі положень договорів.

Разом з тим, додав Обайтек, все ще ведеться підрахунок втрат. “Частина тієї нафти була перероблена, нам доводилося її змішувати, використовуючи стратегічні запаси. Ми понесли певну шкоду, в тому числі пов’язану з роботою нафтопереробного заводу. Все це оцінюється, і коли (цей процес) завершиться, ми звернемося до постачальників з приводу компенсацій, тому що вони визнали за нами це право”, — сказав він.

В середині квітня білоруський концерн “Белнефтехим” повідомив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії по “Дружбі”. В результаті ряд країн припинили приймати і переробляти російську нафту. Польща зупинила закачування 24 квітня. Нафта не надходила в республіку “Дружбою” 46 днів. Поставки були відновлені 9 червня.

Нагадуємо, “Транснефть” хоче за 2-3 місяці визначитися з компенсаціями щодо “Дружби”.

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