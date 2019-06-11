"Транснефть" хоче за 2-3 місяці визначитися з компенсаціями щодо "Дружби"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. "Транснефть", оператор нафтопроводу "Дружба", європейський транзит яким припинявся навесні через забруднення хлорорганікою, розраховує, що за 2-3 місяці всі пропозиції з врегулювання питання компенсацій щодо "Дружби" будуть консолідовані, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Напевно, буде потрібно 2-3 найближчих місяці, коли будуть зроблені і консолідовані пропозиції щодо врегулювання наслідків інциденту, і вони зможуть бути вже формалізовані", - повідомив віце-президент компанії Рашид Шаріпов.
За словами Шаріпова, компанія неодноразово підтверджувала свою готовність до позасудового врегулювання з вантажовідправниками наслідків цього інциденту.
"Спільно з міненерго Росії нами був запропонований механізм компенсацій вантажовідправникам, який наразі вивчається з боку наших контрагентів", - додав Шаріпов.
Раніше компанії "Укртранснафта" і російська "Транснефть" обговорили компенсації витрат на витіснення некондиційної нафти з трубопроводу "Дружба". Як відзначили в українській компанії, сторони погоджують додатковий договір до чинної угоди, згідно з яким буде відбуватися розрахунок, а також будуть визначатися терміни і умови компенсації додаткових витрат "Укртранснафті".
Нагадаємо, Росія і Білорусь планують обговорити ситуацію з нафтопроводом "Дружба".