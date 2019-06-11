"Транснефть" хочет за 2-3 месяца определиться с компенсациями по "Дружбе"

"Наверное, потребуется 2-3 ближайших месяца, когда будут сделаны и консолидированы предложения по урегулированию последствий инцидента, и они смогут быть уже формализованы", - сообщил вице-президент компании Рашид Шарипов.

По словам Шарипова, компания неоднократно подтверждала свою готовность к внесудебному урегулированию с грузоотправителями последствий данного инцидента.

"Совместно с минэнерго России нами был предложен механизм компенсаций грузоотправителям, который в настоящее время изучается со стороны наших контрагентов", - добавил Шарипов.

Ранее компании “Укртранснафта” и российская “Транснефть” обсудили компенсации расходов на вытеснение некондиционной нефти из трубопровода “Дружба”. Как отметили в украинской компании, стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, согласно которому будет происходить расчет, а также будут определяться сроки и условия компенсации дополнительных расходов “Укртранснафте”.

Напомним, Россия и Беларусь планируют обсудить ситуацию с нефтепроводом "Дружба".