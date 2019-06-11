Россия и Беларусь планируют обсудить ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

14 июня планируется встреча вице-премьера РФ Дмитрия Козака с белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Речь пойдет о сотрудничестве в энергетической сфере, в том числе должна обсуждаться ситуация с нефтепроводом "Дружба". Об этой встрече сообщил официальный представитель Козака Илья Джус.

"В пятницу, 14 июня, продолжатся рабочие контакты с белорусскими коллегами по тематике ТЭКа… Естественно, сейчас один из самых приоритетных вопросов - это вопрос нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении Джуса.

Напомним, в "Роснефти" озвучили сумму претензий из-за грязной нефти в "Дружбе".