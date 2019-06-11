Росія і Білорусь планують обговорити ситуацію з нафтопроводом "Дружба"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Віце-прем'єри Росії та Білорусі планують обговорити ситуацію з нафтопроводом "Дружба", повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
14 червня планується зустріч віце-прем'єра РФ Дмитра Козака з білоруським колегою Ігорем Ляшенком. Йтиметься про співпрацю в енергетичній сфері, у тому числі планується обговорити ситуацію з нафтопроводом "Дружба". Про цю зустріч повідомив офіційний представник Козака Ілля Джус.
"У п'ятницю, 14 червня, продовжаться робочі контакти з білоруськими колегами щодо тематики ПЕКу... Природно, зараз одне з найбільш пріоритетних питань - це питання нафтопроводу "Дружба", - йдеться в повідомленні Джуса.
Нагадаємо, в "Роснефти" озвучили суму претензій через брудну нафту в "Дружбі".