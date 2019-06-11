В "Роснефти" озвучили сумму претензий из-за грязной нефти в "Дружбе"

Так, сообщается, что в конце мая глава "Роснефти" Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру РФ с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе "Дружба".

По словам источников, знакомых с содержанием письма, Сечин указал, что белорусский Мозырский НПЗ хочет от компании компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на 155 млн долларов США. Также с претензиями обратился польский переработчик Orlen — в 450 тыс. долларов США за недопоставку нефти в апреле.

Эти претензии были перенаправлены в "Транснефть", но, как отметил Сечин, трубопроводная компания не подтвердила, что готова их удовлетворить. Между тем, говорится в письме, иностранные потребители уже ищут на рынке замену российской нефти, а также набирают юристов для предъявления судебных претензий.

В "Роснефти" изданию заявили, что "Транснефть" пообещала компенсировать потери от ситуации с загрязнением нефти.

"Мы доверяем компании как добросовестному контрагенту, и у нас нет причин в них сомневаться", — отметил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

В "Транснефти" заявили, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков.

Как сообщал УНН, в середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было преднамеренным. По факту загрязнения в РФ было возбуждено уголовное дело. В СК РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

В начале мая АО "Укртранснафта" сообщило о возобновлении транзита нефти по территории Украины в ЕС. Позже в июне польская сторона подтвердила, что Россия возобновила поставки чистой нефти.