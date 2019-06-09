Польша подтвердила возобновление поставок чистой нефти из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Польская сторона подтвердила, что Россия возобновила поставки чистой нефти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Польская компания PERN подтвердила, что утром 9 июня, российская сторона возобновила поставки чистой нефти через Беларусь в польскую систему передачи.
По словам представительницы компании Катажины Красински, предприятие внедрило механизм постоянного контроля качества сырья, поступающего с восточного направления.
"Сегодня утром восстановлены поставки не загрязненной органическими хлоридами нефти в систему передачи PERN. Наша компания внедрила механизм постоянного контроля качества, так, чтобы в постоянном режиме проверять сырье, поступающее из Беларуси", - отметила представительница компании.
В апреле предприятие PERN заявил, что в польскую трубопроводную систему поставляется загрязнена нефть из России. По данным польской компании, уровень загрязнения мог привести к повреждению установок нефтепереработки. Поэтому было принято решение приостановить закачки этого сырья.
Как сообщал УНН, российская сторона утром 9 июня, сообщили о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" в Польшу.