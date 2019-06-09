У Росії заявили про надходження чистої нафти в Польщу "Дружбою"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У компанії "Транснефть" заявили, що російська нафта, яка відповідає технологічним стандартам якості, в неділю почала надходити в Польщу трубопроводом "Дружба", передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сьогодні, 9 червня, в 7:11 відкритий прийом на ПСП "Адамова Застава". Російська кондиційна нафта почала надходити в Польщу транзитом через Білорусь", - повідомили в компанії.
Нафтопровід "Дружба" забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи через Білорусь, Польщу і Україну.
Так, в середині квітня білоруський концерн "Белнефтехім" повідомив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії по "Дружбі", в результаті ряд країн припинили приймати і переробляти російську нафту.
Джерело забруднення експортної нафти було виявлено на ділянці Самара - Унеча. В "Транснефті" заявили, що забруднення сировини в трубопроводі було навмисним. У Слідчому комітеті РФ заявили, що "брудна" нафту була завантажена в нафтопровід для приховування розкрадань сировини.
Поставки кондиційної нафти на територію Білорусі поновилися на початку травня.
Як повідомляв УНН, раніше польська компанія-оператор трубопроводу PERN за підсумками переговорів в Москві про постачання російської нафти повідомила, що експлуатація всіх трьох ниток трубопроводу "Дружба" розпочнеться 1 липня.