Эксплуатация всех трех ниток трубопровода "Дружба" начнется 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Эксплуатация всех трех ниток трубопровода "Дружба" начнется 1 июля. Об этом сообщила польская компания-оператор трубопровода PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти, передает УНН.
"Частичное возобновление поставок сырья из России трубопроводом "Дружба" наступит 10 июня... Однако 1 июля все три нитки нефтепровода будут включены в эксплуатацию", - информировала компания.
Кроме того, компания PERN отметила, что как оператор трубопровода на территории Польши, готова оперативно возобновить закачку.
В сообщении компании также указано, что в ходе переговоров "стороны согласовали процедуру рассмотрения претензий нефтеперерабатывающих заводов, получающих сырье из России".
Напомним, глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил о запланированной встрече с российскими партнерами по восстановлению поставок нефти в Польшу.
Как сообщал УНН, ранее Беларусь и РФ договорились очистить нефтепровод "Дружба" без помощи Польши.