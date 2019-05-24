Беларусь и РФ договорились очистить нефтепровод "Дружбу" без помощи Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Россия и Беларусь по итогам переговоров вице-премьера РФ Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко в четверг договорились произвести очистку магистрали “Дружба” от загрязненной нефти до границы с Польшей без участия польской стороны. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Козака Илья Джус, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Благодаря конструктивной позиции Беларуси по восстановлению поставок в западном направлении удалось компенсировать не совсем последовательные действия польских партнеров по устранению последствий инцидента. Согласно дорожной карты, освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Беларусью и Россией без участия польской (стороны)”, - сказал он.
По словам Джуса, расчетный срок возобновления поставок качественной российской нефти до границы с Польшей — “не позднее середины июня”. Джус подтвердил, что вице-премьеры согласовали все технические детали дорожной карты по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти.
По итогам переговоров российский вице-премьер провел совещание с нефтяными компаниями и “Транснефтью” по вопросу восстановления поставок кондиционной нефти в полном объеме.
Напоминаем, транзит нефти через Украину в ЕС восстановлен.