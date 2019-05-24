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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136915 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144490 просмотра

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Беларусь и РФ договорились очистить нефтепровод "Дружбу" без помощи Польши

Беларусь и РФ договорились очистить нефтепровод "Дружбу" без помощи Польши

Киев  •  УНН

 • 9791 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Россия и Беларусь по итогам переговоров вице-премьера РФ Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко в четверг договорились произвести очистку магистрали “Дружба” от загрязненной нефти до границы с Польшей без участия польской стороны. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Козака Илья Джус, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Благодаря конструктивной позиции Беларуси по восстановлению поставок в западном направлении удалось компенсировать не совсем последовательные действия польских партнеров по устранению последствий инцидента. Согласно дорожной карты, освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Беларусью и Россией без участия польской (стороны)”, - сказал он.

По словам Джуса, расчетный срок возобновления поставок качественной российской нефти до границы с Польшей — “не позднее середины июня”. Джус подтвердил, что вице-премьеры согласовали все технические детали дорожной карты по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти.

По итогам переговоров российский вице-премьер провел совещание с нефтяными компаниями и “Транснефтью” по вопросу восстановления поставок кондиционной нефти в полном объеме.

Напоминаем, транзит нефти через Украину в ЕС восстановлен.

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