Білорусь і РФ домовилися очистити нафтопровід "Дружбу" без допомоги Польщі

КИЇВ. 24 травня. УНН. Росія і Білорусь за підсумками переговорів віце-прем’єра РФ Дмитра Козака і його білоруського колеги Ігоря Ляшенко в четвер домовилися провести очищення магістралі “Дружба” від забрудненої нафти до кордону з Польщею без участі польської сторони. Про це журналістам повідомив офіційний представник Козака Ілля Джус, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.