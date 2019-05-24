Білорусь і РФ домовилися очистити нафтопровід "Дружбу" без допомоги Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Росія і Білорусь за підсумками переговорів віце-прем’єра РФ Дмитра Козака і його білоруського колеги Ігоря Ляшенко в четвер домовилися провести очищення магістралі “Дружба” від забрудненої нафти до кордону з Польщею без участі польської сторони. Про це журналістам повідомив офіційний представник Козака Ілля Джус, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Завдяки конструктивній позиції Білорусі щодо відновлення поставок в західному напрямку вдалося компенсувати не зовсім послідовні дії польських партнерів з усунення наслідків інциденту. Згідно дорожньої карти, звільнення трубопроводу до кордону з Польщею буде вироблено Білоруссю і Росією без участі польської (сторони)”, — сказав він.
За словами Джуса, розрахунковий термін відновлення поставок якісної російської нафти до кордону з Польщею — “не пізніше середини червня”. Джус підтвердив, що віце-прем’єри погодили всі технічні деталі дорожньої карти з очищення експортної нафтопровідної системи від забрудненої нафти.
За підсумками переговорів російський віце-прем’єр провів нараду з нафтовими компаніями і “Транснефтью” з питання відновлення поставок кондиційної нафти в повному обсязі.
Нагадуємо, транзит нафти через Україну до ЄС відновлено.