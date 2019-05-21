Транзит нафти через Україну до ЄС відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. АТ "Укртранснафта" повідомило про відновлення транзиту нафти територією України до ЄС. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
У компанії повідомили, що 21 травня о 10:46 АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів.
"Водночас готовність приймати нафту підтвердили на приймально-здавальній дільниці "Фенешлітке" (Угорщина). Відтак, станом на 10:38 "Укртранснафта" відновила транзит сировини до угорських споживачів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, відновлення постачання нафти було заплановане на 20 травня. Однак транзит був призупинений у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції. Водночас від угорської сторони було отримано повідомлення про технічні проблеми на їх стороні.
Нафтопровід "Дружба" забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи через Білорусь, Польщу і Україну.
У середині квітня білоруський концерн "Белнефтехим" повідомив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії по "Дружбі". У результаті низка країн припинили транзит і переробку російської нафти.
Джерело забруднення експортної нафти було виявлене на ділянці Самара - Унеча. У російській "Транснефти" заявили, що забруднення нафти в трубопроводі було навмисним. За фактом забруднення у РФ було порушено кримінальну справу. У СК РФ заявили, що "брудна" нафта була завантажена в нафтопровід для приховування розкрадань сировини.