Відновлення поставок російської нафти до ЄС заплановано на сьогодні

КИЇВ. 20 травня. УНН. Поставки кондиційної російської нафти до Польщі по трубопроводу "Дружба", який забезпечує транзит нафти до Європи через Білорусь, Польщу і Україну, почнуться в понеділок, 20 травня. Через кілька днів нафта дійде до кордону Словаччини. Про це заявив напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.