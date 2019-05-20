Відновлення поставок російської нафти до ЄС заплановано на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Поставки кондиційної російської нафти до Польщі по трубопроводу "Дружба", який забезпечує транзит нафти до Європи через Білорусь, Польщу і Україну, почнуться в понеділок, 20 травня. Через кілька днів нафта дійде до кордону Словаччини. Про це заявив напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У нас йде нормалізація процесу відповідно до дорожньої карти. У понеділок почнеться прокачування нафти в бік Польщі. Що стосується південного напрямку, там теж йде нормалізація ситуації. Ми очікуємо, що протягом декількох днів кондиційна нафта надійде на кордон Словаччини", - сказав Новак.
Нафтопровід "Дружба" забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит до Європи через Білорусь, Польщу і Україну.
Раніше в українській компанії "Укртранснафта" заявляли, що забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня. Компанія підкреслила, що відновлює транзит нафти до ЄС згідно з погодженим усіма учасниками маршруту нафтопроводу "Дружба" графіком.
У середині квітня білоруський концерн "Белнефтехим" повідомив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії по "Дружбі". У результаті низка країн припинили транзит і переробку російської нафти.
Джерело забруднення експортної нафти було виявлене на ділянці Самара - Унеча. У російській "Транснефти" заявили, що забруднення нафти в трубопроводі було навмисним. За фактом забруднення у РФ було порушено кримінальну справу. У СК РФ заявили, що "брудна" нафта була завантажена в нафтопровід для приховування розкрадань сировини.