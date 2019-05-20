Возобновление поставок российской нефти в ЕС намечено на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Поставки кондиционной российской нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба", который обеспечивает транзит нефти в Европу через Беларусь, Польшу и Украину, начнутся в понедельник, 20 мая. Через несколько дней нефть поступит на границу Словакии. Об этом заявил накануне министр энергетики РФ Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"У нас идет нормализация процесса в соответствии с дорожной картой. В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши. Что касается южного направления, там тоже идет нормализация ситуации. Мы ожидаем, что в течение нескольких дней кондиционная нефть поступит на границу Словакии", - сказал Новак.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.
Ранее в украинской компании "Укртранснафта" заявляли, что обеспечение транзита российской нефти по украинской территории будет происходить в стандартном режиме с 20 мая. Компания подчеркнула, что возобновляет транзит нефти в ЕС в соответствии с согласованным всеми участниками маршрута нефтепровода "Дружба" графиком.
В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.
Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения в РФ было возбуждено уголовное дело. В СК РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.