Транзит нафти з Білорусі до України буде відновлено в день інавгурації

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У зв’язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу, пов’язану з прийомом нафти із завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків "Укртранснафта" тимчасово призупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня. Про це “Укртранснафта” повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Відповідно до запланованих заходів, європейські нафтотранспортні компанії до 20 травня проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, пов’язані з прийомом нафти із завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків. Відповідне повідомлення від угорських колег оператор нафтотранспортної системи України отримав 16 травня, а від словацьких – 17", - повідомили в компанії.

Там пояснили, що саме у зв’язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу, "Укртранснафта" 17 травня тимчасово призупинила транзит.

"Відтак, згідно з графіком забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня", - заявили у “Укртранснафті”.

Компанія підкреслила, що відновлює транзит нафти до ЄС згідно з погодженим усіма учасниками маршруту нафтопроводу "Дружба" графіком.

Як повідомляв УНН, 17 травня Білорусь призупинила транзит нафти в напрямку України через відсутність вільних резервуарів на її території.

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