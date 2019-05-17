Транзит нафти з Білорусі до України буде відновлено в день інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У зв’язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу, пов’язану з прийомом нафти із завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків "Укртранснафта" тимчасово призупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня. Про це “Укртранснафта” повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Відповідно до запланованих заходів, європейські нафтотранспортні компанії до 20 травня проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, пов’язані з прийомом нафти із завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків. Відповідне повідомлення від угорських колег оператор нафтотранспортної системи України отримав 16 травня, а від словацьких – 17", - повідомили в компанії.
Там пояснили, що саме у зв’язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу, "Укртранснафта" 17 травня тимчасово призупинила транзит.
"Відтак, згідно з графіком забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня", - заявили у “Укртранснафті”.
Компанія підкреслила, що відновлює транзит нафти до ЄС згідно з погодженим усіма учасниками маршруту нафтопроводу "Дружба" графіком.
Як повідомляв УНН, 17 травня Білорусь призупинила транзит нафти в напрямку України через відсутність вільних резервуарів на її території.