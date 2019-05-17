Транзит нафти з Білорусі до України буде відновлено в день інавгурації

КИЇВ. 17 травня. УНН. У зв’язку з необхідністю європейської сторони додаткового часу на підготовчу роботу, пов’язану з прийомом нафти із завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків "Укртранснафта" тимчасово призупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Забезпечення транзиту російської нафти українською територією відбуватиметься у стандартному режимі з 20 травня. Про це “Укртранснафта” повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.