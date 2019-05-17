Білорусь призупинила транзит нафти в напрямку України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Білорусь призупинила транзит нафти в напрямку України через відсутність вільних резервуарів на її території. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Белнефтехим".
"Транзитні прокачування в напрямку України нестабільні та на даний час призупинені через відсутність вільних резервуарів на українській території для відкачування "брудної" нафти, що знаходиться в трубопроводі. Згідно з новим графіком прокачування, її відновлення заплановано в ніч з 19 на 20 травня", - йдеться в повідомленні.
Також, Мозирський НПЗ працює на нормальному завантаженні і залучає до переробки нафту зі стандартними показниками якості. Попри це, на НПЗ до теперішнього часу йде ремонт обладнання, пошкодженого забрудненою сировиною.
Як повідомляв УНН, 11 травня “Укртранснафта” відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом.
Нагадаємо, Білорусь може наростити постачання окремих видів темних нафтопродуктів в Україну.